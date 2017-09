Stuttgart (dpa) - Fußball-Profi Christian Gentner ist nach seinen schweren Gesichtsverletzungen am Dienstag in Stuttgart operiert worden. Weitere Angaben zu dem Eingriff und zur erwarteten Ausfalldauer seines Kapitäns machte der Bundesligist VfB Stuttgart nicht. Vor dem Spiel seiner Mannschaft am Abend bei Borussia Mönchengladbach liefen seine Mitspieler in Trainingsjacken mit Gentners Namen und seiner Trikotnummer 20 auf.

Beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg hatte der 32-Jährige am Samstag das Knie von VfL-Torwart Koen Casteels mit voller Wucht ins Gesicht bekommen. Dabei erlitt er eine schwere Gehirnerschütterung sowie Frakturen des Augenhöhlenbodens, der Nase und des Oberkiefers. Am Tag vor der Operation hatte er sich selbst in den sozialen Netzwerken gemeldet und gesagt: «Es geht mir sehr gut!!»