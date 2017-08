Freiburg (dpa) - Drei Tage vor dem ersten Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat Trainer Christian Streich seinen Vertrag beim SC Freiburg vorzeitig verlängert.

Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Verein wie immer keine Angaben, aber der 52 Jahre Streich ist bereits seit Dezember 2011 Chefcoach des SC und damit der aktuell dienstälteste Trainer der Fußball-Bundesliga.

«Christian Streich holt aus den Möglichkeiten hier das Optimale heraus. Er lebt die Werte unseres Vereins und vertritt sie glaubhaft nach innen und nach außen», sagte der Freiburger Präsident Fritz Keller. Auch Sportvorstand Jochen Saier erklärte: «Christian Streich und sein Trainerteam arbeiten mit großem Engagement und Erfolg an der sehr anspruchsvollen Aufgabe, gemeinsam mit uns den Bundesligastandort Freiburg zu sichern und sportlich zu entwickeln.»

Die Freiburger setzten auf ihren verantwortlichen Positionen traditionell auf Kontinuität. Vor Streich hatten in diesem Sommer bereits Saier und auch dessen Vorstandskollege Oliver Leki ihre Verträge langfristig verlängert.

Streich war zu aktiven Zeiten bereits Zweitliga-Profi der Breisgauer und arbeitet seit 1995 als Trainer für den Verein. Seit mittlerweile 212 Pflichtspielen ist er für das Profiteam verantwortlich. In seiner Amtszeit stiegen die Freiburger zwar 2015 aus der Bundesliga ab, schafften aber nur ein Jahr später den direkten Wiederaufstieg.

Unter Streich erreichte der kleine Verein zudem schon zweimal einen Europa-League-Platz, scheiterte in diesem Jahr aber bereits in der 3. Qualifikationsrunde an dem slowenischen Club NK Domzale.