Berlin (dpa) - Bibiana Steinhaus fiebert ihrem ersten Einsatz als Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga entgegen.

«Ich spüre in erster Linie Vorfreude, aber auch eine gewisse Anspannung - und Erwartungen. Vor allem Erwartungen, die ich an mich selbst stelle», sagte Steinhaus in einem Interview der «Welt am Sonntag». «Es gibt viele Menschen, mit denen ich in der Vergangenheit intensiv zusammengearbeitet habe und die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Das möchte ich gern zurückzahlen», fügte die 38-Jährige aus Hannover hinzu.

Die erste Schiedsrichterin in der höchsten deutschen Fußball-Spielklasse muss noch auf ihr Debüt warten. Am ersten Bundesliga-Spieltag war Steinhaus in der 3. Liga im Einsatz und leitete die Partie zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem VfR Aalen. Das Spiel vor 2500 Zuschauern endete 0:0.