Berlin (dpa) - Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Sprüche des 33. Spieltages der Fußball-Bundesliga zusammengestellt.

«Heute gehts. Morgen ist es die Hölle. Die nächsten zwei Wochen ist es die Hölle.» (Der Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, zu seinem Kollegen Maik Walpurgis vom FC Ingolstadt, dessen Abstieg durch das 1:1 in Freiburg besiegelt ist)

«Das ist das schlimmste Gefühl für einen Fußballer.» (Der Freiburger Profi Christian Günter zum Abstieg des FC Ingolstadt)

«Dieser Abstieg war absolut verhinderbar.» (Der Kapitän des FC Ingolstadt, Marvin Matip)

«Das Warten war brutal. Das waren die schlimmsten Minuten, die ich als Trainer erlebt habe.» (Trainer Martin Schmidt von Mainz 05 über die fast halbstündige Wartezeit zwischen dem Ende des eigenen Spiels gegen Eintracht Frankfurt und dem Schlusspfiff beim Konkurrenten VfL Wolfsburg)

«Die Party wird größer als nach dem Erreichen der Europa League.» (Trainer Martin Schmidt über den Klassenerhalt von Mainz 05)

«Das ist auch ein Zeichen an die ganze Liga: Dass man nicht immer den Trainer wechseln muss, wenn etwas nicht läuft. Ruhe, Vertrauen und eine Strategie müssen über allem stehen.» (Trainer Martin Schmidt über den Klassenerhalt von Mainz 05)

«Heute will ich einfach nur planen, was ich trinke.» (Sportdirektor Rouven Schröder von Mainz 05 nach dem 4:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt)

«Natürlich verstehe ich die Fans. Ich würde auch pfeifen, wenn ich das mit ansehen müsste.» (Torwart Lukas Hradecky von Eintracht Frankfurt nach der 2:4-Niederlage beim FSV Mainz 05)

«Ich kann mich überhaupt nicht an Spiel erinnern, in dem ich so ein Wechselbad der Gefühle erlebt habe.» (HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen nach dem 1:1 auf Schalke)

«Schalke ist mein Verein, der geht unter die Haut und geht nicht mehr weg.» (Klaas-Jan Huntelaar nach seinem letzten Heimspiel für Schalke nach sieben Jahren im Revier)

«Du bist ein Stück Schalke. Und wir wünschen uns alle, dass du ein Stück Schalke bleibst.» (Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dem 1:1 gegen den HSV bei der Verabschiedung von Klaas-Jan Huntelaar)

«Wer weiß, wann ich wieder was zu essen kriege in der 2. Liga.» (Rüdiger Fritsch, Präsident des Bundesliga-Absteigers Darmstadt 98, der sich nach dem 0:2 gegen Hertha ein Käse-Schinken-Ei-Brötchen gönnte.)

«Wir werden uns so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir nicht rausfallen.» (Fritsch über die finanziellen Möglichkeiten bei der Kaderzusammenstellung für die 2. Liga)