Die Gäste suchten von Beginn an mit mutigem Pressing und geradlinigen Offensivaktionen ihr Glück. Die von Hertha-Trainer Dardai geforderte «Aggressivität, Dynamik und Gier» dagegen war bei den Berlinern zunächst wenig zu sehen. Niklas Stark und Ibisevic sorgten mit Unaufmerksamkeiten für Bremer Eckbälle und damit Gefahr für das eigene Tor.

«Sie hat es gut gemacht, aber das ist auch keine große Überraschung», lobte Hertha-Verteidiger Sebastian Langkamp. «Großer Respekt», sagte Berlins Stürmer Vedad Ibisevic. «Ich hätte nichts dagegen, wenn es in der Liga mehr Frauen als Schiedsrichter gäbe.»

Die Polizeihauptkommissarin unterband erste Nickligkeiten rigoros, aber auch unaufgeregt. Bei einer der wenigen brenzligen Entscheidungen lag sie genau richtig, als sie vor dem Führungstor von Leckie auf Vorteil entschied. «Ich habe schon vorher gesagt, dass es keine Rolle spielt, ob ein Mann oder eine Frau pfeift. Am Ende ist die Leistung entscheidend, und die war okay», sagte Nouri.

«Uns hat das Quäntchen Glück gefehlt. Am Ende muss man sagen, dass das 1:1 gerecht ist. Ich kann damit leben. Solange wir punkten, ist alles okay», sagte Dardai im TV-Sender Sky und bemängelte lediglich, dass die Akteure nach der Länderspielpause «in den ersten 20 Minuten keinen schönen Fußball» gezeigt hätten. «Unter dem Strich ist das Ergebnis okay», sagte Werder-Coach Alexander Nouri nach dem ersten Punkt seiner Mannschaft in der neuen Saison.

Für die Berliner blieb es beim Bundesliga-Debüt von Steinhaus trotz der Führung von Neu-Torjäger Mathew Leckie (38.) dabei: Gegen Werder kann der Hauptstadt-Club einfach nicht gewinnen. Zuletzt hatte Hertha am 13. Dezember 2013 gegen Werder einen Sieg geholt (3:2), Pal Dardai gelang dies als Cheftrainer der Berliner überhaupt noch nicht.

Der Werder-Kapitän sorgte mit seinem Treffer in der 59. Minute für den Ausgleich und den 1:1-Endstand zwischen Hertha BSC und Werder Bremen.

Premiere in Berlin: Mit Bibiana Steinhaus pfeift erstmals eine Frau ein Bundesligaspiel. Foto: Soeren Stache

Doch Hertha-Keeper Rune Jarstein, der vor einer knappen Woche in Stuttgart als norwegischer Nationaltorwart noch sechs Tore gegen Deutschland kassiert hatte, verhinderte mit einer tollen Parade gegen Florian Kainz die Bremer Führung (4.). Als sich Fin Bartels bis zur Grundlinie durchsetzte und genau zurückpasste, schoss Delaney aus sieben Metern viel zu schwach und ungenau (22.).

Glück hatten die Gastgeber, als ein abgefälschter Schuss des agilen Kainz knapp am langen Pfosten vorbeirutschte (32.). Herthas Führung fiel praktisch ohne Vorankündigung. Ibisevic nutzte einen leichtfertigen Ballverlust von Robert Bauer, Steinhaus ließ nach einer foulverdächtigen Aktion von Milos Veljkovic an Vladimir Darida weiterspielen. Und der Australier Leckie schoss aus halbrechter Position zum 1:0 ein. In der Vorsaison hatte der 26-jährige Offensivmann für den FC Ingolstadt nicht ein einziges Mal getroffen, jetzt kommt er bereits auf drei Saisontore.

Die Führung gab der Hertha jedoch nicht die erhoffte Sicherheit für die zweite Halbzeit. Vor der ersten Europa-League-Begegnung seit fast acht Jahren am kommenden Donnerstag gegen Athletic Bilbao fehlte den Berlinern die Genauigkeit im Spiel nach vorne.

Bremen verdiente sich den Ausgleich dank einer engagierten Mannschaftsleistung. In der Schlussphase verstärkten die Gastgeber ihre Offensivaktionen. Zweimal forderten die Berliner nach Aktionen gegen Valentin Stocker (74.) und Ibisevic (76.) Elfmeter, doch beide Male lag Steinhaus mit ihrer Entscheidung auf Weiterspielen richtig.