Nach der Nationalmannschaft soll nicht auch noch die höchste deutsche Spielklasse den Anschluss ans Weltniveau verpassen. Der nationale Wettbewerb wird in der 56. Bundesliga-Saison zum Stimmungstest, der internationale Wettstreit zum Gradmesser.

Frankfurt. Ansgar Brinkmann, der weiße Brasilianer, der in erster und zweiter Liga fast 400 Spiele machte, war um einen flotten Spruch noch nie verlegen. „Kinder, die in diesem Sommer eingeschult werden, kennen nur den FC Bayern München als Meister. Da ist die Kindheit schon am Arsch“, hat der 49-Jährige jetzt gesagt. Ein flotter Spruch, na klar, aber nun auch mal ein Fakt. Wer als fußballbegeisterter Knirps eine Stecktabelle pflegt, der kann ganz oben das FCB-Emblem lassen. Seit sechs Jahren thronen die Münchner nun schon über dem Rest der Liga.

Dass die Münchner spätestens im Frühjahr die Schale sicher haben, ist nicht nur für die Liga schädlich, sondern auch für sie selbst. Ohne den fordernden Wettbewerb gelang es den Bayern zuletzt nicht mehr, den Schalter in den entscheidenden K.o.-Spielen umzulegen. Der Spannungsabfall nach dem Ausscheiden im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid war offensichtlich.

Abschneiden in den Europapokalwettbewerben kam einem Fiasko gleich

Alle anderen Vereine waren zu diesem Zeitpunkt längst in die Zuschauerrolle gezwungen. Das Abschneiden in den Europapokalwettbewerben kam einem Fiasko gleich. In der vergangenen Saison sammelten die österreichischen Klubs in Champions League und Europa League im Schnitt fast genauso viele Punkte wie die deutschen. Lange haben die Verantwortlichen bei dem sich abzeichnenden Abwärtstrend noch geschwiegen oder beschwichtigt.

War es nicht so? 2013 erlebte die Königsklasse ein flirrendes Finale der deutschen Schwergewichte Bayern München und Borussia Dortmund, 2014 gelang einem hungrigen DFB-Ensemble unter Anleitung des Fußballlehrers Joachim Löw der Weltmeistertitel. Und nebenbei war seine Mannschaft ein Sinnbild für gelungene Integration. All das ist mit der WM 2018 zusammengestürzt wie ein Kartenhaus, an dem unvorsichtigerweise herumgefingert wurde.

Wechselwirkung zwischen Nationalmannschaft und Bundesliga

Auch wenn Anhänger ihrem Lieblingsklub gewiss nicht den Rücken kehren, weil deutsche Nationalspieler in Russland dilettiert haben, ist die gegenseitige Wechselwirkung nicht zu unterschätzen. Die Nationalmannschaft ist das Aushängeschild – und entsprechend gern hat sich die Bundesliga als Weltmeisterliga geriert. Dieses Prädikat trägt die nächsten vier Jahre die Ligue 1 in Frankreich, die auch in Sachen Talentförderung, Ausbildung im Juniorenbereich vorbeigezogen ist. Wie gefährlich diese Entwicklung wird, zeigt der Blick auf die UEFA-Fünfjahreswertung, die für die Verteilung der Europapokalstartplätze maßgeblich ist.