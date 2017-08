Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat den Vertrag mit seinem 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Luke Hemmerich vorzeitig bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

In der aktuellen Saison wird er an den Zweitligisten VfL Bochum verliehen, teilte der Gelsenkirchener Verein mit. Im kommenden Jahr soll Hemmerich dann zu den Schalkern zurückkehren. Er kam in diesem Sommer aus der Schalker U19 zu den Profis.