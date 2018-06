Gelsenkirchen (dpa) - Selten verlief eine Mitgliederversammlung beim FC Schalke 04 so harmonisch. Statt Kritik gab es in der Veltins-Arena viel Lob und Applaus für die erfolgreiche Saison des Fußball-Bundesligisten und zwei unerwartete Personalien.

Christian Heidel zog eine zufriedene Bilanz. «Wir haben an den richtigen Stellschrauben gedreht und Schalke wieder in die Erfolgsspur bekommen», sagte der Sportvorstand in Bezug auf den zweiten Platz in der Bundesliga hinter dem FC Bayern München und die Rückkehr in die Champions League zur kommenden Spielzeit.

Aufsichtsratchef Clemens Tönnies meinte: «Wenn wir aufbrechen - ob nach Liverpool oder Madrid, Paris oder Wien, Bern oder Moskau - wollen wir den S04 auf internationaler Bühne so erleben wie in der vergangenen Saison: leidenschaftlich, authentisch und so erfolgreich wie möglich.»

Großen Anteil am Erfolg hat Trainer Domenico Tedesco, der im vorigen Sommer seinen Dienst antrat. «Er hat sein erstes Jahr mit Bravour gemeistert», lobte Heidel den 32 Jahre alten Coach: «Wir haben wieder eine Mannschaft», sagte Heidel, und meinte dies in Bezug auf den Zusammenhalt: «Da gibt kein besseres Team in der Bundesliga.» Man wolle nun «Schritt für Schritt» weiter nach oben: «Überflieger ohne Fundament werden schnell abstürzen», mahnte der Manager, der stolz zwei wichtige Personalien verkündete. Der 29 Jahre alte Kapitän und Torhüter Ralf Fährmann verlängerte seinen Vertrag ebenso vorzeitig bis 2022 wie der serbische Innenverteidiger Matija Nastasic.

Auch wenn der Club das Geschäftsjahr 2017 mit einem Verlust von 12,2 Millionen Euro abgeschlossen hatte und der Umsatz des Konzerns von 240,1 Millionen Euro unter dem Rekordergebnis von 2016 (265,1 Millionen Euro) lag, müsse sich laut Finanzchef Peter Peters keiner um den Club sorgen. Für 2018 rechnet er mit deutlich steigenden Erträgen. Allein die Rückkehr in die Königsklasse wird laut Peters Mehreinnahmen von rund 50 Millionen Euro einbringen. «Wir haben in allen operativen Umsatzbereichen Steigerungen und gehören zu den Top 3 der umsatzstärksten Teams in der Bundesliga», erläuterte Peters die Bilanz, die bereits im März präsentiert worden war.

Auch die Vermarktungserlöse entwickeln sich positiv. «Im Vergleich zu 2016 haben wir sie nochmals um über acht Millionen Euro gesteigert und gehen mit mehr als 96 Millionen aus Sponsoring und Merchandising in die kommende Saison», sagte Marketing-Vorstand Alexander Jobst, der seinen 2022 auslaufenden Vertrag sogar bis 2024 verlängerte.

Zuvor war der ehemalige Trainer Huub Stevens in den Aufsichtsrat des Revierclubs gewählt worden. Der 64 Jahre alte Schalker «Jahrhunderttrainer», der den Verein zum UEFA-Pokalsieg 1997, zur Vizemeisterschaft 2001 und zwei DFB-Pokalsiegen (2001/2002) geführt hatte, erhielt eine überwältigende Mehrheit der Stimmen. Der zweite vakante Posten im Kontrollgremium ging an den 36 Jahre alte Bänker Moritz Dörnemann.