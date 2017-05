Nach dem Saisonende arbeitet der Sportvorstand die Saison auf und verspricht Schalkes schnelle Rückkehr nach oben. Vier Zugänge sollen kommen.

Gelsenkirchen. Die Abbauarbeiten waren noch in vollem Gange, als Christian Heidel am Montagmittag zu einer Saisonbilanz ansetzte. Am Abend zuvor hatten die Schalker in der Gelsenkirchener Arena noch den Europapokalgewinn vor 20 Jahren mit über 30 000 Zuschauern gefeiert und den Jahrhunderttrainer Huub Stevens stimmungsvoll und emotional in den Trainer-Ruhestand verabschiedet.

Doch von Rührseligkeiten war der Schalker Manager keine 24 Stunden später in einer Loge des Stadions weit entfernt. Denn Heidels erstes Jahr in Gelsenkirchen dürfte in sportlicher Hinsicht als misslungen gewertet werden. Tabellenplatz zehn mit deutlichem Abstand zu den internationalen Plätzen (sechs Punkte) ist ein Resultat, das deutlich hinter den Erwartungen zurücksteht. Angetreten war der 53-Jährige in der vergangenen Sommerpause, um der Profi-Mannschaft ein neues Gesicht, eine neue Struktur und dem ganzen Verein eine unverwechselbare Spielidee zu geben, die sich beginnend von den Jugendteams durch den gesamten Verein zieht.

Mit dem Trainer seiner Wahl, Markus Weinzierl, wollte Heidel den Wandel bewerkstelligen. Heidels Resümee dürfte Weinzierl deshalb selbst irritiert haben. „Ich möchte, dass die Mannschaft ein klares Konzept auf dem Platz zeigt. Ich habe es nicht erkannt“, sagte der Schalke-Manager. „Wir müssen uns in vielen Bereichen verbessern.“

Heidel ist ein ausgewiesener Freund statistischer Werte. Aufgrund der von ihm ausgewerteten Zahlenkolonnen kommt der Sportvorstand nicht zu dem Ergebnis, dass den Spielern Wille oder Siegermentalität fehle. Gerade bei den Laufdistanzen gehörten seine Spieler zu den besseren Teams der Liga, merkte Heidel an - auch wenn die Werte in der zweiten Saisonhälfte sukzessive nachließen. Vielmehr erhöht der Manager den Druck auf Trainer Weinzierl, mit dem er in den nächsten Tagen eine detaillierte Saison-Analyse vornehmen will.

Eine Beurlaubung Weinzierls ist nicht vorgesehen, Heidels Botschaft an den Fußballlehrer ist aber eindeutig. Die Mannschaft ist seiner Meinung nach gut genug, um die Ansprüche erfüllen zu können. „Alle haben Qualität. Das ist ein Kader, der oben mitspielen kann. Die Mannschaft muss viel mehr begreifen, was wir spielen wollen“, sagt Heidel und übte damit unverhohlen Kritik an Weinzierl aus, der es nicht geschafft hat, seinem Team eine eindeutige Ausrichtung zu geben. „Wir werden einen Weg finden, dass die nächste Saison besser läuft und Schalke besser Fußball spielt. Dabei werden wir sehr, sehr viel Wert auf ein Spielkonzept legen", sagt Heidel.