Heidel war sichtlich mitgenommen von den Ereignissen und den Schilderungen, die Harit ihm in einem Telefonat gegeben habe. Demnach habe der beste U23-Spieler der vergangenen Bundesliga-Saison «als Fahrer des Unglückswagens keine Möglichkeit gehabt, den tragischen Unfall zu verhindern», hieß es in einer Mitteilung der Schalker.

«Dass eine solche Tragödie alles überschattet ist klar», sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel zu dem Unglück, in das der Spieler in der Nacht zum Samstag verwickelt war. «Wir reden hier über einen 21-jährigen Mann, der damit klarkommen muss.»

Höwedes «möchte das eine oder andere Gespräch zu seiner Zukunft führen. Wir haben diesem Wunsch entsprochen. Wir warten ab, was seine persönlichen Wünsche sind», sagte Heidel. Höwedes war in der vergangenen Saison an Juventus Turin verliehen und kam verletzungsbedingt nur zu drei Liga-Einsätzen. Der Abwehrspieler hat in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis 2020.

Mit vier Neuzugängen hat Schalke die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Vor rund 2000 Fans gaben die neuen Spieler Omar Mascarell, Suat Serdar, Steven Skrzybski und Mark Uth bei hochsommerlichem Wetter ihre Premiere. Noch nicht mit dabei war der neu verpflichtete senegalesische WM-Fahrer Salif Sané. Breel Embolo trifft mit der Schweiz im WM-Achtelfinale auf Schweden.

Linksverteidiger Bastian Oczipka wird sich nach anhaltenden Leistenproblemen einer Operation unterziehen und fällt mehrere Wochen aus. Der Vertrag von Defensiv-Routinier Sascha Riether wurde um eine Spielzeit bis Juni 2019 verlängert.