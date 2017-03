Im Borussia-Park werden dem Team von Markus Weinzierl die Grenzen aufgezeigt.

Mönchengladbach. Die Spieler des FC Schalke 04 standen konsterniert vor dem Block ihrer wütenden Fans, die ihrem Frust im Borussia-Park freien Lauf ließen. Beim 2:4 in Mönchengladbach hatten die Schalker wieder einmal eine Chance vertan, sich noch einmal in den Bereich der internationalen Plätze vorzuschieben. Im Gegenteil: Erneut wurden der Schalker Mannschaft die Grenzen aufgezeigt.

Lediglich 27 Punkte hat sie nach 23 Bundesliga-Spielen auf dem Konto, was die schlechteste Bilanz seit 18 Jahren bedeutet und die Erkenntnis beinhaltet, dass Schalke den Blick von nun an nach unten richten muss. „Ob man das Abstiegskampf nennt, weiß ich nicht“, sagte Manager Christian Heidel, der vom internationalen Wettbewerb erstmal nichts mehr hören will („Wir wollen uns ja nicht lächerlich machen“). Allerdings stellte er die überraschende These auf, dass die Partie gegen die Borussia auch mit 1:1 (Halbzeitstand) hätte enden können, hätten die Schalker keine leichten Fehler gemacht.

Dreier-Abwehrkette kann dem Tempo der Gladbacher nicht folgen

Allerdings missachtete der Sportvorstand dabei die Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking spätestens mit Beginn der zweiten Hälfte Tempo und Druck so erhöhte, dass die Schalker überfordert waren und zwangsläufig falsch reagierten. Seine Spieler hätten Sachen gemacht, die „ich verboten habe“, sagte Trainer Markus Weinzierl. „Wir arbeiten seit langer Zeit an der Risikoabwägung in unserem Spiel“, sagte der Trainer – nachhaltige Folgen hatte das bisher nicht. Dass auch die Dreier-Abwehrkette um Matija Nastasic, Benedikt Höwedes und Holger Badstuber ihre deutlichen Tempo-Nachteile gegenüber dem Gegner nicht verbergen konnte, sorgte zusätzlich für Konfusion. „Wir werden den Kader nicht mehr verändern und mit diesen Spielern weitermachen“, sagte Weinzierl und ließ damit durchblicken, dass er sich personelle Veränderungen wohl durchaus vorstellen könnte.

Die Spieler streiten nach missglückten Aktionen

Es wird derzeit viel im Konjunktiv gesprochen auf Schalke, um zumindest verbal zu retten, was sportlich momentan nicht zu heilen ist. Eines der größten Probleme scheint zu sein, dass die Spieler untereinander kaum noch harmonieren. Bei missglückten Aktionen gab es gegen Gladbach oft hitzige Diskussionen um die Schuldfrage auf dem Platz. „Wir müssen dahin kommen, dass man sich gegenseitig hilft und nicht nur auf sich selbst schaut“, sagte Torhüter Ralf Fährmann, der mit drei Glanzparaden noch Schlimmeres verhinderte.

Es gibt derzeit viele Baustellen im Ruhrgebietsklub. „Die Entwicklung in den letzten Wochen ist nicht gut. Wir haben uns das leichter vorgestellt“, sagte Heidel. Bereits am Donnerstag trifft die Mannschaft von Markus Weinzierl im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League erneut auf das Team vom Niederrhein. „Aktuell spricht der Trend und die Form für die Borussia“, sagte Weinzierl.