SC Freiburg mit Testspielsieg gegen FC Vaduz

Sotogrande (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat sein erstes Testspiel in der Winterpause gewonnen. Im Trainingslager in Sotogrande setzten sich die Breisgauer am Sonntag mit 3:1 (1:1) gegen den FC Vaduz durch.

Nils Petersen war gegen den Tabellenletzten der ersten Schweizer Liga zweimal erfolgreich (13./90. Minute). Zudem traf Florian Niederlechner (51.). Für Sonntag war noch ein zweites Spiel gegen den niederländischen Club PSV Eindhoven angesetzt. «Jeder soll sich zeigen können», hatte Trainer Christian Streich die doppelte Belastung begründet. Bis zum 13. Januar bereitet sich Freiburg in Spanien auf den Rest der Saison vor.