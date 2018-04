Ruthenbecks Abgang zum Saisonende in Köln war absehbar, weil der noch neue Sportdirektor Armin Veh endlich seine eigenen Vorstellungen umsetzen will: Das gilt für das Personal wie für ein spielerisch flexibles Auftreten mit taktischem Plan, mit dem Anfang in Kiel Erfolge feiert.

Was dem FC bleibt, ist dem Trainer Ruthenbeck Respekt zu zollen. Der hat sich immer fair und ohne Forderungen präsentiert, hat nach außen und innen an keinem Tag zugelassen, dass aus einer drohenden Horror-Rückrunde eine solche tatsächlich geworden ist.

Köln hat ordentlichen Fußball geboten, ordentlich gepunktet – aber eben nicht überragend. Nur das aber wäre die Chance des Trainers gewesen. Jetzt wird Ruthenbeck woanders im Profibereich eine neue bekommen. Und das darf er für sich als Sieg werten.