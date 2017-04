München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge hält Philipp Lahm die Möglichkeit auf einen Sportdirektorenposten beim FC Bayern für die Zukunft weiter offen.

«Zu dem Thema gibt es ja viele Spekulationen. Fakt ist lediglich, dass wir in den Gesprächen mit Philipp Lahm sehr weit waren, und es gerne mit ihm gemacht hätten. Er hat dann für uns überraschend abgesagt. Diese Entscheidung gilt es zu respektieren», sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Meister im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Er möchte sich jetzt erst mal in nächster Zeit um andere Dinge kümmern. Die Tür ist ja nicht zu. Warten wir mal in aller Ruhe die Entwicklung ab.»