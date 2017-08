Stuttgart (dpa) - Erik Durm wird allem Anschein nach nicht von Borussia Dortmund zum Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart wechseln.

Nachdem Michael Zorc gesagt hatte, er gehe davon aus, Durm bleibe in Dortmund, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke: «Erik Durm ist ein Spieler von Borussia Dortmund. Michael Zorc hat dazu alles gesagt, dass er in Dortmund bleibt. Damit ist dieses Thema von Dortmunder Seite beantwortet.»

Der 25-Jährige hatte sich vor einer Woche bereits von seinen Mannschaftskollegen in Dortmund verabschiedet. Verschiedene Medien berichteten zuletzt, dass die VfB-Ärzte Bedenken und keine uneingeschränkte Kaufempfehlung ausgesprochen hätten. Durm verpasste mit Hüftproblemen große Teile der Vorbereitung in Dortmund und hatte in seiner Karriere häufiger Verletzungsprobleme.