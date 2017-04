Leipzig (dpa) - Ohne Personalsorgen hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig die Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Schalke 04 (17.30 Uhr) begonnen.

Auch Diego Demme, der bei seinem Treffer zum 4:0 gegen den SC Freiburg einen Schneidezahn verloren hatte, lächelte mit einer Krone in die Kameras. «Wir sind in der entscheidenden Phase der Meisterschaft und deshalb froh, auf alle zurückgreifen zu können», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl.

Ein Extralob erhielt noch einmal Demme. «Mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, nimmt er eine Vorbildfunktion ein. Er ist sich zu nichts zu schade», sagte Hasenhüttl. «Er hat eine Entwicklung genommen, die sinnbildlich für die gesamte Mannschaft steht, und ist damit ein Spieler geworden, den man sich aus der Mannschaft nicht wegdenken kann.» Der Trainer hatte Demme im Freiburg-Spiel in Abwesenheit der etatmäßigen Spielführer Dominik Kaiser und Willi Orban die Kapitänsbinde gegeben.

RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff kündigte an, den Vertrag mit Sportdirektor Ralf Rangnick vorzeitig verlängern zu wollen. Im Magazin «SportBild» sagte Mintzlaff, Rangnick sei mehr als wichtig für den Verein. «Er ist der sportliche Motor, ohne ihn wäre RB Leipzig nicht in der Bundesliga und in der kommenden Saison mit großer Wahrscheinlichkeit in der Champions League. Er soll langfristig bleiben.» Im Sommer wolle man sich zusammensetzen und die gemeinsame Zukunft besprechen. Rangnick ist seit 2012 in Leipzig, sein Kontrakt ist bis 2019 befristet.