Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Konrad Laimer verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom österreichischen Double-Sieger FC Red Bull Salzburg und unterschrieb beim Bundesliga-Zweiten einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2021, gaben die Sachsen bekannt.

In der abgelaufenen Saison war Laimer zum besten Spieler der österreichischen Bundesliga gewählt worden. Er bestritt 53 Länderspiele für alle Junioren-Nationalteams Österreichs und sammelte mit Salzburg bereits Erfahrungen im internationalen Wettbewerb. Insgesamt absolvierte er in der Europa League sieben und in der Champions-League-Qualifikation sechs Spiele.

«Mit seinen Fähigkeiten im Umschaltspiel und in der Balleroberung wird er unser Mittelfeld verstärken. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Konrad erneut einen jungen und hochtalentierten Spieler, der über großes Potenzial verfügt, für uns gewinnen konnten», sagte Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick.