Leipzig (dpa) - Sportdirektor Ralf Rangnick rechnet fest mit einer Vertragsverlängerung von Trainer Ralph Hasenhüttl beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

«Ich bin sehr guter Dinge, dass wir eine Lösung finden werden», sagte Rangnick dem TV-Sender Sky. Hasenhüttls Kontrakt bei den Sachsen läuft noch bis 2019, Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit soll es im Winter geben. «Klar ist, dass wir verlängern würden, auch jetzt schon», sagte Rangnick, der erst kürzlich selbst einen neuen Vertrag bis 2021 unterschrieben hatte.

Er wolle Hasenhüttl aber nicht unter Druck setzen. «Unser Trainer bekommt alle Zeit der Welt. Wir haben so ein enges Vertrauensverhältnis, dass ich mir da überhaupt keine Sorgen mache», sagte Rangnick. Der 50 Jahre alte Österreicher Hasenhüttl ist seit der Vorsaison Trainer in Leipzig, führte RB in die Champions League und mischt mit dem Club auch in dieser Spielzeit wieder ganz oben mit.