Hannover (dpa) - Von der Aufstiegseuphorie bei Hannover 96 scheint kaum noch etwas übrig zu sein. Eine Woche vor dem Pflichtspielstart spricht beim Bundesliga-Rückkehrer kaum jemand über Fußball.

Am Tag nach den Ausschreitungen von rund 300 96-Chaoten in England und dem deshalb abgebrochenen Testspiel beim FC Burnley war der Club bei der Saisoneröffnungsfeier zwar um Normalität bemüht. Ausgelassene Stimmung vor mehreren tausend friedlichen Fans wollte aber selbst beim gemeinsamen Trällern der Clubhymne von Anhängern und Mannschaft nicht so recht aufkommen.

«Hannover 96 ist alles andere als begeistert davon, dass das letzte Testspiel vor Beginn der Pflichtspiele aufgrund von Fanvergehen abgebrochen worden ist», schrieb der Aufsteiger nach dem wiederholten Ausfall einiger 96-Chaoten auf der Internetseite. Bis zum Sonntagnachmittag war dies das einzige offizielle Statement. Weder auf der Bühne noch abseits des Geschehens beim Fanfest wollte sich ein Verantwortlicher des Clubs äußern. «Ich habe noch keine Kenntnis von den genauen Abläufen. So lange möchte ich nichts sagen», sagte etwa Clubchef Martin Kind auf Nachfrage. Ein Clubsprecher betonte, zunächst alle verfügbaren Informationen zusammentragen zu lassen.

Am Nachmittag wollten Clubvertreter in einer erneuten Beratungsrunde mögliche Konsequenzen besprechen. Wegen wiederholter Verfehlungen des eigenen Anhangs spielen die Niedersachsen in Deutschland derzeit auf Bewährung. Sollte der Deutsche Fußball-Bund den Club auch wegen der Ausschreitungen in England belangen können, droht nun ein Teilausschluss der Öffentlichkeit.

Rund 300 Chaoten hatten am Ende der ersten Halbzeit des Testspiels versucht, den englischen Fanblock zu stürmen und warfen mit herausgerissen Sitzschalen. Die englische Polizei ließ das Spiel daraufhin beim Stand von 1:0 für Burnley abbrechen. Burnleys Trainer Sean Dyche sprach von «einer Schande».

Der Club befindet sich ohnehin seit geraumer Zeit im Clinch mit Teilen des eigenen Anhangs. Der Saisonstart mit den Spielen im Pokal am kommenden Wochenende beim Bonner SC und den Bundesligaaufgaben in Mainz und gegen den FC Schalke droht von weiteren, heftigen Protesten gegen Clubchef Kind überschattet zu werden.

Der 73 Jahre alte Unternehmer steht wegen dessen geplanter Übernahme der Mehrheitsanteile an der 96-Profigesellschaft zu einem vergleichbar verschwindend geringen Betrag (12 750 Euro) in der Kritik. Der in England und auch am Sonntag abwesende Kind wurde auch während des Spiels in Burnley wieder teilweise übel beschimpft. Ein Vertreter des kritischen Club-Opposition warnte jedoch davor, die Proteste mit den Krawallen in Verbindung zu bringen.