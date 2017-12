Frankfurt/Main (dpa) - Sechs Wochen nach dem WM-Finale in Moskau am 15. Juli 2018 startet die Fußball-Bundesliga in ihre 54. Saison. Der erste Spieltag geht am Wochenende vom 24. bis 26. August über die Bühne.

Das geht aus dem Rahmenterminkalender für die Saison 2018/2019 hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag in Frankfurt/Main verabschiedet hat. Die 2. Liga beginnt am 3. August, die 3. Liga bereits am letzten Juli-Wochenende.

Alle Ligen gehen am Wochenende vom 21. bis 23. Dezember 2018 in die Winterpause; für die Clubs der Bundesliga geht es dann vom 18. bis 21. Januar 2019 weiter, die 2. Bundesliga folgt vom 29. bis 31. Januar. Die 3. Liga wird am Wochenende vom 25. bis 28. Januar 2019 in die Rückrunde starten.

Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 18. Mai 2019 terminiert, einen Tag später ist in der 2. und 3. Liga Saisonschluss. Anschließend folgen die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen 2. und 3. Liga.

Der DFB-Pokal beginnt in der nächsten Saison mit der ersten Hauptrunde zwischen dem 17. und 20. August 2018. Das Endspiel steigt am 25. Mai 2019 wie immer im Berliner Olympiastadion.