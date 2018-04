Köln (dpa) - Toni Polster hat den sechsten Bundesligaabstieg seines früheren Vereins 1. FC Köln als «Riesenrückschlag» bezeichnet.

Als Gründe für den erneuten Gang in die Zweitklassigkeit nannte der 54-jährige Österreicher in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» die Doppelbelastung durch die Teilnahme an der Europa League und die Problematik durch viele Ausfälle. «Da hätte ein Wunder passieren müssen, aber das Wunder ist nicht eingetreten», sagte der einstige FC-Torjäger.

In der Rückrunde habe sich Köln nicht schlecht verkauft. «Aber die Hinrunde war nicht mehr wettzumachen», bemerkte Polster zum Saisonverlauf des FC. Nach 17 Spieltagen hatten die Kölner mit Trainer Peter Stöger und dessen Nachfolger Stefan Ruthenbeck nur sechs Punkte, nach dem 32. Durchgang sind es 22. Der Abstieg des Bundesliga-Premierenmeisters (1964) steht seit dem 2:3 am Samstag beim SC Freiburg fest.