Bremen (dpa) - Werder Bremen kann im richtungsweisenden Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag auf einen Einsatz von Claudio Pizarro hoffen. Der Routinier kehrte am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück.

Zuletzt hatte der Peruaner erneut wegen muskulärer Probleme pausiert. Zur Verfügung steht dem in die Kritik geratenen Trainer Alexander Nouri in Mainz auch wieder Milos Veljkovic, der am vergangenen Samstag beim 0:1 gegen Gladbach angeschlagen ausgewechselt worden war. Für Philipp Bargfrede kommt die Partie im Mainz dagegen noch zu früh, auch wenn der defensive Mittelfeldspieler nach längerer Pause am Mittwoch ebenfalls wieder mit dem Team auf dem Platz stand.