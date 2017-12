Borussia Dortmund wechselt nach acht Partien ohne dreifachen Punktgewinn den Trainer. Das 1:2 gegen Bremen besiegelt das Aus für den Niederländer.

Der Offenbarungseid beim 1:2 (0:1) gegen Werder Bremen war des Schlechten zu viel. 163 Tage dauerte die Amtszeit von Fußballtrainer Peter Bosz bei Borussia Dortmund. Am Samstagabend wurde sie durch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc beendet. Neuer Mann an der Seitenlinie des hochambitionierten BVB ist Peter Stöger, der selbst erst vor einer Woche beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln von seinen Aufgaben entbunden worden war.

„Wir haben am Samstagabend mit Peter Bosz gesprochen. Das war sehr emotional, gleichzeitig aber stilvoll. An so eine schwierige Situation bei Borussia Dortmund kann ich mich nicht erinnern“, sprach Watzke am Sonntagmittag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz sichtbar gezeichnet ins Mikrofon. Es war ein langer Tag an der Strobelallee, der mit einem teils schauerlichen Auftritt einer Mannschaft begann, die auch im achten Ligaspiel in Folge ohne Sieg blieb und phasenweise wie ein Abstiegskandidat auftrat. „Peter Bosz hat intensiv versucht, die Wende herbeizuführen. Das ist nicht gelungen. Diese Entscheidung war nun unumgänglich“, gab Zorc zu Protokoll.

Auch der Sportdirektor sah müde aus. Genau wie Watzke. Gemeinsam mit dem Mannschaftsrat um Marcel Schmelzer, Nuri Sahin und dem verletzten Marco Reus hatten die beiden schwarz-gelben Führungsfiguren am Abend über das weitere Vorgehen gesprochen. Vor allem Schmelzer und Sahin dürften bis zuletzt ein großes Interesse daran gehabt haben, mit dem „großartigen Menschen“ Bosz weiter zu machen, wie Watzke ihn nach dessen Demission bezeichnete. Schließlich gehörten die beiden BVB-Routiniers zu der Fraktion, die nach Thomas Tuchel einen anderen (Trainer-)Typen benötigten und begrüßten.

Kapitän Schmelzer fand nach der fünften Saisonniederlage, die den BVB (vorerst) im Mittelfeld der Bundesligatabelle verschwinden ließ, in den Katakomben deutliche Worte: „Dieser Auftritt von uns als Mannschaft war eine Frechheit. Wahnsinn. Das war kacke“, sagte der 29-Jährige und nahm Peter Bosz damit in Schutz. Zu diesem Zeitpunkt dürfte den Spielern aber bereits klar gewesen sein, dass der sympathische Niederländer nicht mehr zu halten ist.

Stögers Vertrag gilt bis zum 30. Juni 2018

Nach nur drei Punkten aus zweieinhalb Monaten fanden Watzke und Zorc in Peter Stöger nun eine Lösung, die nach vier erfolgreichen Jahren beim 1. FC Köln in dieser Saison noch keine Bundesliga-Begegnung gewinnen konnte. „Für mich ist es eine überraschende Situation. Diese Möglichkeit ist außergewöhnlich. Ich freue mich riesig darauf“, sagte der Österreicher am Sonntagmittag bei seiner Vorstellung. „Ich gehe das mit vielen Emotionen an und glaube nicht, dass ich aufgrund der letzten Wochen gefragt wurde, als ich der Trainer war, der nur drei Punkte gemacht hat.“