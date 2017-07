Zuzenhausen (dpa) - Außenbahnspieler Pavel Kaderabek hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim vorzeitig bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Der 25-Jährige habe sich in den beiden vergangenen Jahren zu einer verlässlichen Stammkraft entwickelte, sagte Sportchef Alexander Rosen in einer Mitteilung des Clubs vom Donnerstag. Kaderabek überzeuge «durch seine Power, seinen Offensivdrang und seinen bedingungslosen Einsatzwillen». Der tschechische Nationalspieler war 2015 von Sparta Prag in den Kraichgau gekommen und hat bisher 51 Erstliga-Einsätze vorzuweisen.