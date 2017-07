Frankfurt/Main (dpa) - Ein Wechsel des Bundesliga-Profis Bastian Oczipka von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke 04 wird immer wahrscheinlicher.

«Ja, Schalke hat ernsthaftes Interesse an ihm. Wir führen gerade intensive Gespräche», sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner dem «Wiesbadener Kurier» und der «Bild»-Zeitung während des Trainingslagers in den USA. «Er hat uns gebeten, das Angebot ganz genau zu prüfen. Er würde das gerne machen.»

Der 28 Jahre alte Oczipka ist vertraglich noch bis 2018 an die Eintracht gebunden. Der Verein hat deshalb nur noch in diesem Sommer die Chance, eine Ablösesumme für den Linksverteidiger zu kassieren. Medienberichten zufolge verlangen die Frankfurter mindestens fünf Millionen Euro für den 2012 von Bayer Leverkusen verpflichteten Profi. Schalke 04 sucht für die Linksverteidiger-Position dringend einen Ersatz für den zum FC Arsenal gewechselten Sead Kolasinac.

Unterdessen ist der Wechsel des niederländischen WM-Spielers Jonathan de Guzman vom SSC Neapel zur Eintracht endgültig perfekt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler befindet sich zwar bereits seit einer Woche mit der Eintracht in einem Trainingslager in den USA. Sämtliche Transfervereinbarungen und auch de Guzmans Dreijahresvertrag konnten jedoch erst jetzt unterzeichnet werden, gaben die Frankfurter am 10. Juli bekannt.

«Ich freue mich unheimlich auf die Fußball-Bundesliga und natürlich auf Eintracht Frankfurt. Nach meiner Leihe zu Verona möchte ich gerne noch mal eine Herausforderung annehmen und das Team um Trainer Niko Kovac bestmöglich unterstützen», sagte der in Kanada geborene Niederländer. De Guzman spielte in seiner Karriere bereits in Spanien (RCD Mallorca, FC Villarreal), Großbritannien (Swansea City) und Italien (SSC Neapel, FC Carpi, Chievo Verona). Bei der WM 2014 in Brasilien gehörte er zum Aufgebot der Niederlande.