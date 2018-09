Bremen (dpa) - Neuzugang Nuri Sahin ist auch wegen der selbstbewussten Bremer Europapokal-Ambitionen von Borussia Dortmund zum SV Werder gewechselt.

«Ich bin ganz ehrlich: Ich wäre nicht gekommen, wenn das Ziel nur geheißen hätte, gegen den Abstieg zu spielen», sagte der 29 Jahre alte Neuzugang bei seiner Vorstellung in Bremen. «Der Verein und der Trainer haben hohe Ziele, das finde ich super. Ich habe bisher nur bei Vereinen gespielt, die den Anspruch haben, oben mitzuspielen.»

Nach mehr als 14 Jahren bei seinem Heimat- und Herzensverein in Dortmund war Sahin am Freitag zu Werder gewechselt, weil er beim BVB keine Chancen mehr auf einen Stammplatz sah. Sein Abschied von der Borussia verlief trotzdem herzlich. «Ich kann über Borussia Dortmund nur Positives sagen. Wir waren immer eine Einheit und wir waren immer ehrlich zueinander», sagte der 52-fache türkische Nationalspieler.

«Ich bin mir sicher, dass Borussia Dortmund eine starke Saison spielen wird», so Sahin weiter. «Denn ich habe den neuen Trainer Lucien Favre in den ersten Wochen noch erlebt. Er ist ein Gentleman, ein ehrlicher Mensch, ein Taktikfuchs und ein detailversessener Trainer. Bis auf zwei Spiele in dieser Saison bin ich Dortmund-Fan.»