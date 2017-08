Mainz (dpa) - Abwehrspieler Niko Bungert bleibt Kapitän des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05, gab der Verein bekannt.

«Niko Bungert hat seinen Job als Kapitän in den vergangenen Jahren herausragend gemacht. Er ist sowohl auf als auch abseits des Platzes ein absoluter Leader-Typ», sagte Trainer Sandro Schwarz zur Begründung. Bungert und sein Stellvertreter Stefan Bell wurden vom Trainerteam bestimmt, der Mannschaftsrat dagegen von den Mainzer Spielern gewählt. Ihm gehören in der neuen Saison neben Bungert und Bell noch Neuzugang René Adler, Fabian Frei, Daniel Brosinski, Danny Latza sowie Pablo De Blasis an.