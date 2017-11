Berlin (dpa) - Hertha BSC muss vorerst auf Niklas Stark verzichten. Der Defensivspieler fällt wegen Muskelproblemen in der Wade nach dem 3:3 beim VfL Wolfsburg aus, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit.

Wie lange der 22-Jährige fehlen wird, ließ Hertha offen. Stark hatte die Verletzung in der ersten Halbzeit der Partie am Sonntag erlitten und wurde in der 28. Minute ausgewechselt. Der Hauptstadtclub trifft nach der Länderspielpause am 18. November auf Borussia Mönchengladbach.