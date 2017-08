Frankfurt/Main (dpa) - WM-Teilnehmer Jonathan de Guzman will sich bei seinem neuen Verein Eintracht Frankfurt wieder für die niederländische Nationalmannschaft empfehlen.

«Ich habe das im Kopf und will mich anbieten. Ich wäre stolz, für mein Land bei der WM zu spielen», sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem Interview der «Bild»-Zeitung.

De Guzman war in der Sommerpause vom SSC Neapel zur Eintracht gewechselt. Bislang bestritt der gebürtige Kanadier 14 Länderspiele für die Niederlande und nahm unter Trainer Louis van Gaal auch an der WM 2014 in Brasilien teil.