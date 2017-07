Windischgarsten/Österreich (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann ist mit dem Stand der Vorbereitung bei 1899 Hoffenheim sehr zufrieden. «Die Mannschaft ist viel, viel weiter als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr», sagte der 29-Jährige im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Windischgarsten.

«Es gibt keinen, der sich schont. Das Gaspedal ist voll durchgedrückt.» Hoffenheim bestreitet an diesem Samstag (17.00 Uhr) in Wels ein Testspiel gegen den FC Genua. Nach der letzten Trainingseinheit in Oberösterreich geht es am Sonntag, an Nagelsmanns 30. Geburtstag, nach Hause. Nächste Woche stoßen dann auch die Confederations Cup-Gewinner Kerem Demirbay und Sandro Wagner sowie U21-Europameister Jeremy Toljan zur Mannschaft.

Nagelsmann bekräftigte, dass der Champions-League-Qualifikant weiter eine Verstärkung im defensiven Mittelfeld suche, nachdem Nationalspieler Sebastian Rudy zum FC Bayern München abgewandert ist: «Die Qualität muss aber stimmen. Wir werden keinen holen, der acht Wochen braucht.»

Zurückhaltend äußerte sich Nagelsmann zu seiner Zukunft. Er hatte im Juni seinen Vertrag bis 2021 verlängert. «Das bedeutet für die Spieler auf jeden Fall Sicherheit, dass ich nächstes Jahr und noch ein paar Jahre in Hoffenheim bleibe», sagte der vom DFB als «Trainer des Jahres 2016» ausgezeichnete Chefcoach einerseits. Andererseits erklärte er: «Ich kann trotzdem nicht sagen, bis zu welchem Datum ich bleibe, weil ich es einfach noch nicht weiß.»