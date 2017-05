Zuzenhausen (dpa) - 1899 Hoffenheim will Torjäger Sandro Wagner allenfalls für eine sehr hohe Ablösesumme vorzeitig gehen lassen.

Nach einem Bericht des Fachmagazins «Kicker» haben West Ham United und Swansea City Interesse an dem 29-Jährigen, der am Mittwoch von Bundestrainer Joachim Löw für den Confederations Cup nominiert worden war. «Er hat bei uns Vertrag und viele Tore geschossen. Wir haben ihn ja nicht umsonst aus Darmstadt geholt», sagte Nagelsmann bei einer Pressekonferenz mit einem Schmunzeln. «Wenn einer kommt und sagt, er will 50 Millionen bezahlen, dann denke ich schon darüber nach.»

Zu einem Bericht der «Bild»-Zeitung, wonach die Hoffenheimer Weltmeister Mathias Ginter vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund holen werden, sagte Nagelsmann nur: «Leider muss ich das wie immer halten, dass wir keine Gerüchte kommentieren.»

Wagner soll nach «Kicker»-Angaben schon mal nach London geflogen sein, um sich zu informieren. Der Angreifer ist ebenso bis 2019 an die Kraichgauer gebunden wie Ginter an den BVB.