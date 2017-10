Wolfsburg (dpa) - Julian Nagelsmann war auch noch lange nach Spielende außer sich.

«Unfassbar», wütete der Trainer von 1899 Hoffenheim nach dem 1:1 (0:0) beim VfL Wolfsburg über eine neuerliche Panne beim zur dieser Saison in der Fußball-Bundesliga neu eingeführten Videobeweis. Die hatte diesmal Felix Zwayer zu verantworten. Der Schiedsrichter aus Berlin hatte in der neunten Minute Foulelfmeter für Wolfsburg gepfiffen, weil er ein Foul von Hoffenheims Stefan Posch an Divock Origi gesehen hatte. Dabei war es wohl eher ein Stürmerfoul des Wolfsburgers.

Das Kuriose an der Szene war, dass sich Zwayer die Situation selbst am Spielfeldrand noch einmal auf einem Bildschirm ansah und bei seiner Entscheidung blieb. «Unfassbar», wiederholte Nagelsmann später kopfschüttelnd, «dass man sich das anguckt und ihn trotzdem gibt. Origi fällt ja eher auf meinen Spieler drauf.»

Selbst dadurch, dass sein Keeper Oliver Baumann den Strafstoß von Maximilian Arnold hielt, ließ sich Nagelsmann am Spielfeldrand kaum beruhigen. Selbst Wolfsburgs Coach Martin Schmidt schien Nagelsmanns Sichtweise verstehen zu können. «Vielleicht war es sein Gerechtigkeitswillen», meinte Schmidt zu Arnolds Fehlschuss. Jedenfalls sorgten Arnold und Baumann im Duett für mehr Gerechtigkeit als der eigentlich zu diesem Zweck eingeführte Videobeweis.

Sowohl Nagelsmann als auch Schmidt wollen den neue Instrument dennoch nicht missen. «Das war die Entscheidung eines Menschen, und Menschen machen Fehler», sagte Nagelsmann nachsichtig. Dies mag freilich auch an der letztlich nicht spielentscheidenden Bedeutung des Szene gelegen haben. Hoffenheims Offensivspieler Kerem Demirbay machte es in der 72. Minute besser als Arnold uns verwandelte einen - berechtigten - Foulelfmeter. Wolfsburgs Felix Uduokhai köpfte in der Nachspielzeit zum verdienten Ausgleich. Für den Spielverlauf war Zwayers erster Elfmeterpfiff und Arnolds Fehlschuss somit nicht entscheidend.

Unabhängig davon präsentierte sich Nagelsmann grundsätzlich als Fan des Videobeweises. «Der größere Prozentsatz hat einfach zu gerechteren Situationen geführt, deshalb bin ich absolut für den Videobeweis», sagte Nagelsmann und Schmidt stimmte zu: «Das ist eine gute Sache. Weiter so, die werden immer besser. Das wird für mehr Gerechtigkeit sorgen.»