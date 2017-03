Zuzenhausen (dpa) - Die Differenzen zwischen 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg aus dem Hinspiel sind nach Angaben von Julian Nagelsmann ausgeräumt.

«Ich war da nicht wirklich daran beteiligt, deshalb hatte ich mit Christian Streich nichts zu klären», sagte der Chefcoach des Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga. «Aber Alex Rosen hat sich mit ihm unterhalten, auch telefoniert. So weit ich weiß, ist alles ausgeräumt. Es gab schon nach dem Spiel ein sehr gutes Gespräch.» Die beiden hätten sich auch zu Weihnachten geschrieben.

Die Hoffenheimer treten am Samstag (15.30 Uhr) zum badischen Derby in Freiburg an. In der Hinrunde hatte TSG-Sportchef Rosen den Freiburgern eine Aggressivität zugesprochen, «die sich teilweise im Grenzbereich bewegt» und von Streich noch gepusht werde. Freiburgs Trainer witterte daraufhin eine Kampagne, sprach nach der 1:2-Niederlage mit einem umstrittenen Elfmeter von «Machenschaften».

«Es ist wie in einer Ehe: Ein Streit kann auch mal etwas Klärendes sein. Und hinterher versteht man sich dann besser», sagte Nagelsmann nun schmunzelnd. Der 29-Jährige sprach ansonsten mit Hochachtung über seinen Kollegen Streich: «Ich bin schwer begeistert, wenn ich seine Interviews sehe - nicht nur im Bezug auf Fußball, sondern auch zu weltpolitischen Themen. Er ist schon eine Marke.»