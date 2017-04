Mainz (dpa) – Der Trainer Julian Nagelsmann hat alle Spekulationen über einen möglichen Weggang von 1899 Hoffenheim erneut zurückgewiesen.

«Ich fühle mich wohl in Hoffenheim. Und ich bin nächste Saison definitiv noch in Hoffenheim», sagte der 29-Jährige im ZDF-Sportstudio. Nagelsmann ist in den vergangenen Wochen immer wieder mit Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Langfristig wird der jüngste Trainer der Fußball-Bundesliga auch als möglicher Chefcoach des FC Bayern München gehandelt. Nagelsmanns Vertrag in Hoffenheim ist bis 2019 gültig.