Sinsheim (dpa) - Am Ende einer unerwartet starken Spielzeit machte Julian Nagelmann sein Versprechen wahr.

Bei der Pressekonferenz nach dem 0:0 gegen den FC Augsburg zog der Erfolgstrainer von 1899 Hoffenheim sein Notizbuch vor, wo er im vergangenen Sommer das Saisonziel aufgeschrieben hatte. Bis zum Samstag hatte Nagelsmann es nämlich nicht verraten wollen.

Genau genommen seien es drei Saisonziele gewesen - ein realistisches, ein öffentliches und ein ambitioniertes, wie der 29-Jährige vorzeigte. Beim ersten war es ein einstelliger Tabellenplatz und das Viertelfinale im DFB-Pokal, bei zweiten eine sorgenfreie Runde und beim dritten Rang sechs und der Sprung in die Europa League. Nach 34 Spieltagen hat sich Hoffenheim als Tabellenvierter am Ende selbst übertroffen: Die Europa League wird allenfalls erreicht, wenn die TSG in der Qualifikation zur Champions League scheitert.