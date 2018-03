Istanbul (dpa) - Fußball-Weltmeister Thomas Müller erinnert die aktuelle Situation beim FC Bayern München an das Triple-Jahr 2013.

«Wir sind in allen drei Wettbewerben gut dabei, das Trainerteam ist dasselbe, wir haben eine sehr gute Phase. Es gibt Parallelen zu 2013, und wir haben große Ziele», sagte der 28 Jahre alte Stürmer des deutschen Rekordmeisters der «Sport Bild». Unter Coach Jupp Heynckes hatten die Münchner vor fünf Jahren die Trophäen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League geholt.

In der Königklasse steht am Abend das Achtelfinal-Rückspiel bei Besiktas Istanbul an. Das Hinspiel gewann Bayern mit 5:0. In der Bundesliga stehen die Bayern dank 20 Punkten Vorsprung auf Platz zwei kurz vor dem frühzeitigen Gewinn der Schale. Im DFB-Pokal trifft das Starensemble im Halbfinale auf Bayer Leverkusen (17. April).