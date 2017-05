Berlin (dpa) - Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison geht es für mehr als die Hälfte der Erstligisten noch um viel. Das Rennen um die direkte Champions-League-Qualifikation, die Vergabe der Europa-League-Plätze und der Kampf gegen die Relegation sorgen für reichlich Spannung. Ein Überblick:

CHAMPIONS LEAGUE:

Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim liefern sich ein Duell um Rang drei. Die Ausgangslage:

Der BVB wird Dritter,...

...wenn er gegen Werder Bremen mehr Punkte holt als Hoffenheim gegen den FC Augsburg.

...wenn er genauso viele Punkte holt wie 1899 und es den Kraichgauern nicht gelingt, ihre vier Treffer schlechtere Tordifferenz aufzuholen.

EUROPA LEAGUE:

In Hertha BSC (5./49 Punkte), dem SC Freiburg (6./48), dem 1. FC Köln (7./46), Werder Bremen (8./45) und Borussia Mönchengladbach (9./44) haben gleich fünf Clubs noch die Chance, in der kommenden Saison international zu spielen. Gladbach und höchstwahrscheinlich auch Bremen können jedoch nur noch auf Rang sieben hoffen - dieser Platz reicht nur, wenn Borussia Dortmund am 27. Mai das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnt. Am besten sieht es für die Hertha aus:

- Hertha BSC wird Fünfter oder Sechster,...

...wenn die Berliner gegen Leverkusen gewinnen oder remis spielen

...wenn sie verlieren und Freiburg oder Köln nicht gewinnen.

Hertha BSC wird Siebter,...

...wenn die Berliner verlieren und sowohl Freiburg als auch Köln gewinnen.

- Der SC Freiburg wird Fünfter oder Sechster,...

...wenn die Breisgauer bei Bayern München gewinnen.

...wenn sie remis spielen und Köln gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht gewinnt.

...wenn sie verlieren und weder Köln gewinnt noch Bremen bei Borussia Dortmund siegt.

Der SC Freiburg wird Siebter,...

...bei einem eigenen Unentschieden, wenn Köln gewinnt.

...bei einer Niederlage, wenn entweder nur Bremen bei Borussia Dortmund gewinnt oder nur Köln daheim Mainz schlägt.

Der SC Freiburg wird Achter,...

...bei einer Niederlage, wenn Köln und Bremen gewinnen.

- Der 1. FC Köln wird Fünfter oder Sechster,...

...wenn die Rheinländer gewinnen und entweder Hertha oder Freiburg verlieren.

...wenn der FC gewinnt und Freiburg remis spielt.

Der 1. FC Köln fällt auf Rang acht oder neun zurück,...

...wenn er verliert und Werder oder Gladbach gewinnen.

...wenn er remis spielt und Werder gewinnt.

- Werder Bremen wird Sechster,...

...wenn Bremen in Dortmund gewinnt, Freiburg in München verliert und Köln nicht siegt.