Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick schließt einem Bericht zufolge ein erneutes Comeback als Trainer bei dem sächsischen Fußball-Bundesligisten aus. Nach Informationen der «Leipziger Volkszeitung» hat der 59-Jährige «das intern unzweideutig kommuniziert».

Im Mai 2015 hatte Rangnick selbst wieder den Trainingsanzug angezogen. Damals übernahm er von Interimstrainer Achim Beierlorzer, der drei Monate zuvor Aufstiegscoach Alexander Zorniger in der 2. Bundesliga ersetzt hatte. Rangnicks Mission in Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor mündete in den Erstliga-Aufstieg.

Diese Tätigkeit schließt der Schwabe nun aus, nachdem der 50 Jahre alte Ralph Hasenhüttl am vergangenen Mittwoch den Club nach zwei erfolgreichen Jahren um die Auflösung des Vertrages gebeten hatte. Im Winter hatte der Verein Trainer Hasenhüttl eine vorzeitige Verlängerung angeboten, nach Saisonabschluss mit Platz sechs ihm eine Verlängerung des bis 2019 laufenden Kontrakts aber verweigert.