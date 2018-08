Bremen (dpa) - Max Kruse wird Werder Bremen als Kapitän in die neue Bundesliga-Saison führen. Werder-Coach Florian Kohfeldt bestimmte den 30 Jahre alten Fußball-Profi zum Nachfolger des zu RB Salzburg gewechselten Zlatko Junuzovic, wie der Club mitteilte.

«Max bringt für die Rolle die nötige Erfahrung mit, ist auf und neben dem Platz ein absoluter Leader und verkörpert diese Mentalität, mit einer gewissen Unbekümmertheit die absolute Leistungsbereitschaft auf den Platz zu bringen», begründete Kohfeldt seine Entscheidung für den in der Öffentlichkeit nicht immer unumstrittenen Angreifer.

Kruse war vor zwei Jahren vom VfL Wolfsburg an die Weser zurückgekehrt, wo er schon in der Jugend aktiv war. In der Bundesliga spielte der ehemalige Nationalspieler zudem für den FC St. Pauli, den SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. «Ich freue mich sehr über die Entscheidung und das damit verbundene große Vertrauen, das der Trainer und der ganze Verein mir entgegenbringt», sagte Kruse.