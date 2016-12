Nach Tätlichkeit Mainzer Stürmer Cordoba für zwei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Stürmer Jhon Cordoba vom FSV Mainz 05 ist für seine Tätlichkeit gegen Frankfurts David Abraham mit einer Sperre von zwei Spielen in der Fußball-Bundesliga und einer Geldstrafe von 10 000 Euro belegt worden.

Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes. Cordoba war seinem Gegenspieler bei dem Mainzer Gastspiel in Frankfurt (0:3) auf die Wade getreten und dafür des Feldes verwiesen worden. Das Sportgericht ordnete das Vergehen als «Tätlichkeit in einem leichteren Fall» ein. Für das Team von Trainer Martin Schmidt war es in der laufenden Spielzeit bereits der fünfte Platzverweis.