Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für unbestimmte Zeit auf Kapitän Niko Bungert verzichten. Der Innenverteidiger hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, teilte der Verein mit.

Bungert, der bereits beim 0:4 in München fehlte, fällt damit auf jeden Fall auch in den Heimspielen gegen 1899 Hoffenheim am kommenden Mittwoch und Hertha BSC am nächsten Samstag aus.