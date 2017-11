Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Fußball-Profi Jean-Philippe Gbamin um ein weiteres Jahr bis Sommer 2022 verlängert, teilte der Bundesligist mit.

Der gebürtige Ivorer war 2016 vom französischen Zweitligisten RC Lens an den Rhein gewechselt. Er bestritt bisher 42 Pflichtspiele. Seit dem vergangenen Sommer Gbamin für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste.

«Jean-Philippe Gbamin hat in den vergangenen anderthalb Jahren eine tolle Entwicklung genommen, an deren Ende er lange noch nicht angekommen ist», erklärte Sportvorstand Rouven Schröder. «Er bringt sein großes fußballerisches Potenzial und seine physische Präsenz als variabler Defensivspieler zunehmend auf dem Platz ein und ist in unserer Mannschaft ein absoluter Leistungsträger.»