Meinung Kommentar: Ligaalltag

Der Wechsel von Mavraj vom Stammplatz in Köln in die Ungewissheit nach Hamburg offenbart, wie verschieden die Erstligisten arbeiten. In Köln dominiert Sportdirektor Schmadtke einen kontinuierlichen Aufbau, bei dem eine teure Vertragsverlängerung mit einem 30-Jährigen nicht ins Konzept passt. Köln hat wohl eine Alternative bei der Hand. Der Weg in Hamburg: Kurzfristig Löcher stopfen, zwei Millionen Euro und sagenhaftes Gehalt für einen Spieler zahlen, der in sechs Monaten ablösefrei zu haben wäre. Milliardär Kühne zahlt.