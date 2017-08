Trainer Alexander Nouri hat Werder Bremen taktisch flexibler aufgestellt. Auch defensiv läuft es besser. Doch das Auftaktprogramm ist hart.

Bremen. Auf der Zielgeraden der vergangenen Saison ging Werder Bremen zwar die Puste aus, spielte aber Hurra-Fußball wie zu Zeiten von Rekordtrainer Thomas Schaaf. Mit den torreichen Niederlagen gegen den 1. FC Köln (3:4), die TSG Hoffenheim (3:5) und Borussia Dortmund (3:4) verfehlten die Grün-Weißen die Qualifikation für die Europa League. Der achte Tabellenplatz war für die Bremer dennoch keine Enttäuschung, besser hatte der vierfache deutsche Meister zuletzt 2010 abgeschnitten.

Trainer Alexander Nouri hat Werder aus den unteren Tabellenregionen an die internationalen Ränge herangeführt. Die kommende Saison wird zeigen, ob sich Werder dauerhaft nach oben orientieren kann. In der Rückrunden-Tabelle belegten die Bremer nach elf ungeschlagenen Spielen am Stück den vierten Platz.

Kann die Mannschaft daran anknüpfen?

Das Auftaktprogramm meint es nicht gut mit Werder. Auswärts bei der TSG Hoffenheim und Hertha BSC, im Weserstadion gegen den FC Bayern und Schalke 04 – da wäre ein Fehlstart keine Überraschung. Nouri weiß, wie schwer es wird, den Erfolg der vergangenen Saison zu bestätigen: „Ich werde keinen Tabellenplatz als Ziel ausgeben.“ Und das hängt nicht allein mit Werders Leistungsvermögen zusammen. Konkurrenten wie Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und Schalke, die hinter den Bremern landeten, wollen zurück auf die Überholspur. Nouris Vorteil: Rund ums Weserstadion ist man Kummer gewohnt, das Umfeld wird auch nach Rückschlägen ruhig bleiben.

War der Torwartwechsel von Felix Wiedwald zu Jiri Pavlenka eine gute Idee?

Wiedwald hat Pavlenkas Verpflichtung nachvollziehbar als Degradierung empfunden und die Flucht nach England ergriffen. Der Schlussmann war zwar immer mal wieder für einen Patzer gut, rettete den Bremern mit seinen Paraden aber auch viele Punkte. Als Junge aus dem Bremer Umland war Wiedwald stolz darauf, das Werder-Trikot zu tragen.

Mit der Entscheidung, eine neue Nummer eins zu holen, zeigt Nouri, dass ihn grün-weiße Gefühlsseligkeit nicht interessiert. „Er wird uns auf dieser Position besser machen“, sagt Nouri über Wiedwalds Nachfolger Pavlenka. Sollte es anders kommen, hat Nouri ein Problem.

Was macht Nouri besser als sein Vorgänger?

Zugänge

Abgänge Ludwig Augustinsson (FC Kopenhagen, 4,5 Millionen), Jiri Pavlenka (Slavia Prag, 3 Milionen), Jérôme Gondorf (Darmstadt 98, 1,2 Millionen), Yuning Zhang (West Bromwich, Leihe), Thanos Petsos (FC Fulham, Leihe beendet) Serge Gnabry (Bayern München, 8 Millionen), Felix Wiedwald (Leeds, 500 000), Marnon Busch (1. FC Heidenheim, 100 000), Lennart Thy (VV Venlo, ablösefrei), Laszlo Kleinheisler (FC Astana, Leihe), Leon Guwara (1. FC Kaiserslautern, Leihe), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim, ablösefrei), Santiago Garcia (Deportivo Toluca, ablösefrei), Raphael Wolf (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei), Melvyn Lorenzen (ADO Den Haag, ablösefrei), Claudio Pizarro (Ziel unbekannt), Clemens Fritz (Karriereende)

Als Nachfolger von Viktor Skripnik hat der gebürtige Buxtehuder vieles richtig gemacht. Die Profis schwärmen sowohl von den Ansprachen des jungen Trainers als auch von dessen Fachkompetenz. Nouri hat Werder mit der Einführung des 3-5-2-Systems taktisch flexibler aufgestellt. Das Umschaltspiel – eine der großen Stärken in der vergangenen Saison – funktioniert mit dem harmonierenden Offensivpaar Max Kruse/Fin Bartels.