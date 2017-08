Der 1. FC Köln spielt sich in die Europa League, muss sich jetzt aber im Konzert der Größeren behaupten – und das ohne Anthony Modeste.

Köln. Seit dem Bundesligaaufstieg geht es beim 1. FC Köln permanent nach oben. In der vergangenen Saison schaffte die Mannschaft von Trainer Peter Stöger mit einem hervorragenden fünften Rang erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder die Qualifikation für den Europapokal. Die Domstadt feierte. Und deshalb ist die neue Bundesligasaison für den FC nicht einfach. Weil es jetzt darum geht, sich im Konzert der Größeren zu behaupten. Auch für den Österreicher Stöger eine neue Herausforderung.

Was war denn da mit Peter Stöger los?

Trainer Peter Stöger, der Garant des Erfolges des 1. FC Köln, hat seine Depression überwunden. Dem Kicker vertraute er an, er habe nach der letzten Saison ein überraschendes Tief gehabt. „Als wir mit Wiener Neustadt die Klasse gehalten haben oder mit der Austria Meister wurden oder mit dem 1. FC Köln aufgestiegen sind, da war immer pure Freude.“ Aber nach der Qualifikation für den Europapokal war die Stimmung anders. Man habe in Köln nur noch über Europa diskutiert, über etwas, was weit über der Zielsetzung der Kölner lag. „Wir hätten am letzten Spieltag auch Achter werden können. Wäre dann alles plötzlich ganz schlecht gewesen?“ fragt der Österreicher. „Oder waren wir wahnsinnig erfolgreich, weil wir Fünfter wurden?“

Peter Stöger, der in Köln jetzt schon in die fünfte Saison geht, hat gemerkt, wie schnell sich die Dinge im Fußball ändern. Auch und gerade in Köln. Es wird eine spannende Saison (Stöger vertraute zuletzt der Tiroler Landeszeitung außerdem an, Ziel eines jeden ambitionierten Österreichers sei es, die Nationalmannschaft zu trainieren).

Hat sich die Zielsetzung des Clubs geändert?

Das wird so sein, auch wenn es keiner offen sagt. Seit 25 Jahren spielt der 1. FC Köln wieder im Europapokal. Als Tabellenrang fünf feststand, ging auf den Kölner Ringen vor lauter Fan-Begeisterung nichts mehr. Das hat man in Köln seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr erlebt. Keiner konnte sich dem entziehen, weil dieser Club in dieser besonderen Stadt eben auch eine besondere Rolle spielt. Mit dem Wiedereintritt ins europäische Geschäft haben sich aber auch die Erwartungen der Anhänger verändert.

Es geht jetzt in der Bundesliga nicht mehr darum, den Abstieg zu verhindern, sondern darum, eine Spitzenmannschaft zu werden, die nicht nur mitspielt mit den Großen, sondern selbst wieder zu einer großen Mannschaft werden will. Das kann gefährlich sein. Obwohl die besonnenen Chefstrategen in Köln auf diese Situation vorbereitet scheinen.