„Jetzt denkt jeder, wir schwimmen im Geld“, sagt Saier. Verglichen mit früheren Zeiten könnte man das so sehen, aber dass man nun exorbitante Forderungen anderer Vereine erfüllen soll, kommt bei den geerdeten Freiburgern nicht in die Tüte. Der Trainer findet, dass im Fußball inzwischen „zu viele mitverdienen wollen“ und sein geliebter Sport „gesellschaftlich eine Bedeutung erreicht hat, die nicht mehr angemessen ist“ – ein paar weitere Zugänge hätte Christian Streich natürlich trotzdem gerne: „Denn so wird es nicht reichen.“ Das hat sich prompt in der Qualifikation zur Europa League bestätigt – das Aus gegen den slowenischen Pokalsieger NK Domzale ist wahrlich kein Ruhmesblatt.

Positives und, nein, nicht Schlechtes, sondern Altbekanntes. Hoch erfreut war Trainer Christian Streich über die mentale Stärke seiner Fußballer, die sich von gelegentlichen Tiefschlägen nie haben irritieren lassen. Großartig empfand er den Zusammenhalt, der es ermöglichte, auch grobe Schnitzer einzelner mit einer anderswo so nicht gekannten Leichtigkeit aufzufangen. Das wird weiterhin so sein, da können sich die Anhänger des Sportclubs sicher sein.

Nach dem Aus in der Europa League können sich die Freiburger ganz auf den Verbleib in der Bundesliga konzentrieren.

Freiburg strebt - wie schon in der letzten Saison - den Klassenerhalt an.

Zugänge

Abgänge Philipp Lienhart (ausgeliehen von Real Madrid), Bartosz Kapustka (ausgeliehen von Leicester City); zurück sind die bislang ausgeliehenen Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim), Caleb Stanko (FC Vaduz) SV Sandhausen). Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach/6-7 Millionen Euro), Maximilian Philipp (Borussia Dortmund/ca. 18-20 Millionen), Havard Nielsen (Fortuna Düsseldorf/400 000), Marc Tórrejon (Union Berlin/ablösefrei), Jonas Föhrenbach (Karlsruher SC/ausgeliehen).

Europa hätten sich die Spieler durch ihre guten Leistungen verdient, hatte Christian Streich immer wieder gesagt und ergänzt, „die Erlebnisse, die wir vor vier Jahren in Europa gehabt haben, waren besondere.“ Der Trainer hatte aber auch erklärt, dass eine Europa-League-Belastung mit Blick auf das Abschneiden in der Bundesliga „schwierig“ sei. Nach dem Scheitern heißt es nun: Schade um die Erlebnisse, auf die Liga freuen, ranklotzen.

Wie sieht derzeit die erste Elf des Sportclubs aus?

Bis auf Grifo und Philipp sind alle Leistungsträger geblieben. Deren Selbstvertrauen ist ungebrochen – aus gutem Grund. Schon in der vergangenen Saison haben die Freiburger mehrere Spiele erfolgreich ohne die beiden bestritten. Stürmer Florian Niederlechner gibt sich forsch: „Ich glaube, wir können wieder eine gute Rolle spielen.“ Möglich ist, dass Bundesliga-Rekordjoker Nils Petersen öfter von Anfang an spielt. Streichs Gedanken kreisen auch um andere Personen. So könnte Mike Frantz, zuletzt meist zentral im Mittelfeld, wieder offensiver auftreten, auch Jannik Haberer könnte eine Art zweite Spitze geben. Wichtig: Der Deckungsverbund und das defensive Mittelfeld sind eingespielt – so U-21-Europameister Marc-Oliver Kempf nicht doch noch den Absprung macht.

Wo will der SC Freiburg diesmal hin?

Wie immer ans rettende Ufer. In der starken Vorsaison hatte der SCF Anfang April ein richtungweisendes Spiel in Wolfsburg. Gerade hatte man gegen Bremen 2:5 verloren und eine Niederlage bei den Wölfen hätte die Freiburger mit in den Abstiegskampf gezogen. Doch Streichs Charakterköpfe siegten 1:0 und machten sich ab in Richtung Vorderfeld. „Das war eng – und bei uns wird es immer eng sein“, sagt Streich. „Wir wollen es wieder gut machen“, sagt der SC-Coach, „damit wir im Mai 2018 auf einem Tabellenplatz stehen, der uns ein weiteres Jahr in der Bundesliga mitspielen lässt.“ Das kann gelingen – so etwa zwischen den Rängen zehn und 15.