Erst der Streit zwischen Tuchel und Watzke, jetzt das Theater um Dembélé und Aubameyang – es ist immer etwas los in Dortmund. Der Kader ist hoch talentiert.

Dortmund. In der vergangenen Saison hat Borussia Dortmund mehr Schlagzeilen geschrieben als Branchenprimus Bayern München. Das perfide Nagelbomben-Attentat auf den Mannschaftsbus sowie der facettenreiche Machtkampf zwischen Boss Hans-Joachim Watzke und Thomas Tuchel, der in der Entlassung des Trainers mündete, überdeckten grundsolide bis mitunter herausragende sportliche Leistungen. Trotz vieler Turbulenzen gewann Dortmund erstmals seit 2012 wieder einen Titel (im DFB-Pokal) und qualifizierte sich direkt für die Teilnahme an der Champions League.

Warum könnte der Sommer 2017 als richtig gute Zeit in die BVB-Historie eingehen?

Nach dem bitteren Verlust vieler Stars – vor zwölf Monaten verlor Dortmund Mats Hummels, Henrikh Mkhitaryan und Ilkay Gündogan binnen kürzester Zeit – könnte es dem Club diesmal gelingen, alle Leistungsträger zu halten. Könnte, wohlgemerkt. Das Transferfenster schließt erst am 31. August. Genügend Zeit für einen irren Millionen-Poker zwischen dem FC Barcelona und dem BVB um Ousmane Dembélé, der gerade in vollem Gange ist und den Fokus total verrückt hat. In diese Posse um einen suspendierten Jungstar, der weg will, aber wohl nur weg darf, wenn Barcelona seine Neymar-Millionen zu einem guten Teil (130?) überweist, ist jetzt noch Pierre-Emerick Aubameyang eingestiegen, der in den sozialen Medien mit dem AC Mailand flirtet. Verrückte Zeiten sind das. Prognose: Dembélé geht und füllt die Kassen bis zum Anschlag, Aubameyang bleibt – erst einmal. Damit hätte Watzke ein Teilziel erreicht: mit Erfindungsreichtum im Transfergeschäft konkurrenzfähig zu bleiben. „Im internationalen Fußball explodieren auf Top-Niveau die finanziellen Aufwendungen. Clubs wie Manchester United, Manchester City oder der FC Liverpool pumpen immense Summen in ihre Kader. Die kommen alle mit 280 Stundenkilometern auf der linken Spur mit Lichthupe angerauscht und wollen uns verdrängen“, sagt der BVB-Geschäftsführer.

Immer im Fokus: BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang.

Warum wird der Start in die neue Spielzeit schwierig für den BVB?

Marco Reus, einer der Anführer, kehrt nach einer Knie-OP erst im nächsten Jahr zurück. Mit einem Comeback des ebenfalls schwer verletzten Nationalspielers Julian Weigl (Knöchelbruch) ist wohl frühestens Ende September zu rechnen, noch länger dauert die Genesung des portugiesischen Auswahlspielers Raphael Guerreiro (Fußbruch). Und auch Mario Götze (Stoffwechsel-Störung) braucht weitere Zeit, um in Schwung zu kommen.