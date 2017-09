Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss in der Fußball-Bundesliga vorerst auf Charles Aranguiz verzichten.

Wie der Verein am Samstag über seinen Twitter-Kanal mitteilte, hatte sich der Mittelfeldspieler am Freitag im Spiel gegen den FC Schalke 04 (1:1) einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und fällt voraussichtlich etwa drei Wochen aus. Gegen Schalke wurde Aranguiz zur zweiten Hälfte ausgewechselt. Für ihn war Kai Havertz in die Partie gekommen.