BVB - RB am 19. Spieltag

Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer geht gelassen in das Top-Duell der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund.

«Die wollen in die Champions League und müssen gewinnen, um an uns dran zu bleiben. Der Druck liegt bei denen», sagte der 22-Jährige der «Bild»-Zeitung mit Blick auf das Spiel am Samstag (18.30 Uhr). Während der Aufsteiger als Tabellen-Zweiter nur drei Punkte hinter Rekordmeister FC Bayern München liegt, haben die Borussen als Vierter schon elf Zähler Rückstand auf die Sachsen.

Sabitzer, der beim letzten 2:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim den Siegtreffer markierte, hat auch keine Ehrfurcht vor der beeindruckenden Kulisse von über 81 000 Fans im Signal-Iduna-Park in Dortmund. «Die Fans sind ja dafür bekannt, dass sie mächtig Stimmung machen. Aber am Ende geht's um Fußball. Mich beeindruckt das Drumherum null. Der Ball ist rund, die Tore eckig», sagte er.

Für den Österreicher ist es «krass, dass wir den Bayern so am Rockzipfel hängen. Die haben sicher Respekt vor uns. Aber München ist für uns meilenweit entfernt», meinte Sabitzer.

Eine Qualifikation des Teams von Coach Ralph Hasenhüttl für die Königsklasse wäre für Sabitzer keine Überraschung. «In der Champions League spielen die besten Spieler Europas. Das weht ein anderer Wind. Aber wenn du in Deutschland spielst, dann kann dich nicht mehr viel überraschen», sagte er. «Die einzige Änderung ist eigentlich nur, dass man unter der Woche ein Spiel mehr hat.»