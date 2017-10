Leipzig (dpa) - RB Leipzig kann auf einen Einsatz von Fußball-Nationalspieler Timo Werner im Topspiel bei Borussia Dortmund hoffen.

«Entgegen anders lautenden Meldungen entscheide ich, ob er im Kader sein wird oder nicht. Und ich kann versichern, dass er im Kader sein wird», sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag. Zuvor hatte die «Bild» vermeldet, dass der 21-Jährige nicht nach Dortmund mitfliegen werde.

Werner musste zuletzt wegen einer Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur sowie des Kiefergelenks pausieren. Er war am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ob er allerdings angesichts der anstehenden weiteren schweren Aufgaben in der Champions League gegen den FC Porto sowie in der Bundesliga und im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München schon gegen Dortmund zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.

«Der Halswirbel macht derzeit keine Probleme mehr, auch Kopfbälle hat er gut vertragen. Aber Timo hat anderthalb Wochen nicht trainiert und wir müssen schauen, dass er wieder richtig fit wird», sagte Hasenhüttl. Beim Champions-League-Spiel Ende September bei Besiktas Istanbul war Werner nach 32 Minuten angeschlagen ausgewechselt worden. Seitdem hat er nicht mehr gespielt.

Fehlen wird wahrscheinlich Verteidiger Lukas Klostermann (Oberschenkelprobleme). Auch der andere Abwehrspieler Stefan Ilsanker (Zehenbruch) ist fraglich.